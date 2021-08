Nichiduta.ro - lumea copiilor, de la mic la mare Printre magazinele de nisa cu produse pentru copii se afla Nichiduta. De-a lungul timpului si-au castigat increderea si aprecierea parintilor din Romania tocmai pentru ca aici gasesc tot ce au nevoie pentru copii lor, atat din stadiul de bebelus, cat si pentru celelalte etape ale copilariei. Chiar mamele gasesc pentru ele articole utile in perioada in care sunt gravide. Nichiduta.ro este locul unde parintii gasesc calitate, siguranta, produse ce se pliaza pe tendintele actuale. Scuteste timp si energie cautand prin magazinele de profil din oras ceea ce ai nevoie pentru copilul tau. Comanda totul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au facut ravagii miercuri seara in mai multe zone ale țarii. In București, doi oameni au fost raniți dupa ce o antena GSM, inalta de peste 10 metri, s-a prabușit peste doua case. Capitala și județul Ilfov au fost, aseara, sub cod portoaliu de furtuna, iar rafalele de vant au ajuns pana la…

- S-a vorbit multa vreme ca problemele financiare uriașe l-ar fi facut pe antrenorul ceh sa plece din Ștefan cel Mare. Dar pe langa restanțele financiare, insolvența sau interdicția la transferuri, a fost dezvaluit principalul motiv pentru care acesta ar fi decis sa se desparta de ”caini”, chiar inaintea…

- Se spune ca ești ceea ce mananci. Pentru unii dintre noi, acest gand este destul de infricoșator. Dar devine și mai inspaimantator atunci cand luați in considerare alimentele contrafacute. In calitate de consumator, ne așteptam sa fim pacaliți in legatura cu ceea ce mancam sau bem. Dar, din cand in…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au efectuat, marti, controale la operatorii economici din zona Transfagarasan – Balea Lac, in urma carora au aplicat amenzi de 49.000 lei, conform unui comunicat al ANPC. ‘Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) supravegheaza…

- LIDL Romania vine cu o noua oferta extraordinara pentru clienți! Lanțul de hypermarketuri va oferi, de aceasta data, cateva produse gratuite pe care toata lumea le va dori. Puțini credeau ca se poate intampla așa ceva, dar iata ca exista vești bune! LIDL ofera produse gratuite. Cum pot romanii sa se…

- Vivo anunța lansarea oficiala a modelului vivo V21 5G pe piața din Europa, un dispozitiv midrange care se remarca printr-o camera frontala de 44 de megapixeli, cu stabilizator optic de imagine. Acesta funcționeaza alaturi de EIS (stabilizatorul electronic de imagine) și ofera posibilitați multiple de…

- Expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord", gazduita de Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, inaugurata luni, este accesibila publicului specializat pana vineri, 18 iunie, in intervalul 11:00 - 17:00, anunta CCIB printr-un comunicat. …

- ​O serie de idei de afaceri românești din domeniul restaurantelor și hotelurilor au absolvit acceleratorul de afaceri HoReCa Business Accelerator 2021 - cohorta a doua, printre acestea numarându-se un soft prin care restaurantele primesc reacții de la clienți, precum și o platforma online…