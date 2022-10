Nice a făcut egal cu FC Nantes - Rareş Ilie nu a jucat Echipa franceza OGC Nice a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, meciul cu formatia FC Nantes, scor 1-1, in etapa a 12-a din Ligue 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Temeri la Kiev cu privire la un atac… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEla Kiev cu privire la un atac…

Stiri pe aceeasi tema

- Mingea de fotbal cu care s-a jucat meciul de la mondialul din Mexic, in care Diego Maradona a marcat, in urma cu 36 de ani, un gol cu mana, care a ramas in istorie cu denumirea „Mana Lui Dumnezeu”, a fost scoasa la licitație și se așteapta sa se vanda pentru cel puțin 2,8 milioane de dolari, anunța…

- Scumpirea creditului, accelerarea inflatiei, razboiul din Ucraina, criza energiei, blocajele de la nivelul lanturilor de aprovizionare determina companiile europene si americane sa ia decizii dificile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, vineri dimineata, ca a obtinut serviciile fotbalistului senegalez Ibrahima Mbaye, fundas in varsta de 27 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Echipa Nice, cu romanul Rares Ilie intrat pe teren din postura de rezerva in minutele de prelungire ale partidei, a invins in deplasare, duminica seara, pe AC Ajaccio cu 1-0, in etapa a 7-a din Ligue 1, potrivit Agerpres.Singurul gol al partidei a fost reusit de Andy Delort, in minutul 65. Fii la…

- Cu un gol reusit in meciul cu Brest, de sambata, din Ligue 1, atacantul brazilian Neymar a devenit al patrulea marcator din istoria clubului PSG. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, germanul Jurgen Klopp, a declarat ca formatia sa a jucat ''rau'' in meciul cu Napoli, pierdut cu 1-4 miercuri seara, pe stadionul ''Diego Maradona'', in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal, si are nevoie sa se ''reinventeze''. Fii la curent…

- Mijlocasul englez Ross Barkley a fost prezentat de Nice duminica seara, pe stadionul Allianz Riviera, chiar inaintea meciului cu AS Monaco, din etapa a sasea a Ligue 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Formatia Olympique Lyon a debutat cu victorie, scor 2-1, pe teren propriu, in fata echipei Ajaccio, in prima etapa a campionatului Frantei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…