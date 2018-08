Nicaragua: Vicepreşedinta Rosario Murillo acuză opoziţia de 197 de decese Vicepresedinta nicaraguana Rosario Murillo, sotia presedintelui Daniel Ortega, a acuzat marti opozitia din aceasta tara, care desfasoara o campanie de manifestatii impotriva puterii, ca este responsabila de 197 de decese, informeaza miercuri AFP. Sunt '197 de frati ale caror vieti au fost curmate de terorismul pucist, de criminali. Aceasta este ceea ce i-a ucis', a afirmat vicepresedinta Murillo, in timpul discursului sau saptamanal difuzat de mass-media apropiate puterii. 'Pe acesti frati i-au asasinat pucistii. Ei trebuie sa plateasca pentru crimele lor!', a declarat sotia presedintelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

