Nicaragua: Lanţ uman pentru plecarea preşedintelui Daniel Ortega, după violenţele din nordul ţării Mii de nicaraguani au format miercuri un lant uman pe drumul de la Managua la Masaya pentru a cere plecarea presedintelui Daniel Ortega si incetarea violentelor, care au facut, marti, in nordul tarii, un mort in confruntarile dintre opozanti si fortele de ordine, relateaza AFP.



Fluturand drapele si imbracati in alb si albastru, culorile tarii, manifestantii s-au adunat in doua intersectii situate la o distanta de 3,5 kilometri pe drumul care uneste capitala cu Masaya, oras aflat la 30 de kilometri sud de Managua.



"Poporul este in picioare si nu ii este frica. Ii spunem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, doua persoane a fost ucise si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea…

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, o persoana a fost ucisa si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea douazeci…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, cunoscut ca initiatorul Legii darea in plata, pleaca din PNL, dupa ce conducerea partidului a decis, in luna martie, sa propuna excluderea sa in Consiliul National. Zamfir l-a criticat pe Ludovic Orban si deciziile acestuia privind partidul. "Lucrurile pe care…

- Influenta conferinta a episcopilor din Nicaragua a anuntat vineri ca guvernul a acceptat invitarea de observatori ai drepturilor omului independenti pentru a ancheta violentele care s-au soldat cu cel putin 170 de morti in ultimele doua luni, relateaza AFP. Pana in prezent, presedintele…

- Pentru astazi, meteorologii prognozeaza precipitații de scurta durata în nordul țarii, pe când în centru și sud vom avea cer senin. În nordul țarii termometrele vor indica +12..+15°C noaptea și +25..+28°C ziua, în centru minimele vor fi de…

- Proiectele de dezvoltare a Republicii Moldova și propunerile de imbunatațire a mediului de afaceri au fost discutate de Președintele Parlamentului Andrian Candu cu conducerea raioanelor Sangerei, Falești și Telenești, cu agenții economici din cele trei raioane, precum și cu

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Productia agricola este una dintre cele mai bune din UE, dar recoltele nu pot fi consumate din cauza efectivului redus de animale, astfel ca Romania este „rupta din punct de vedere agricol, structural”, iar „drumul corect este zootehnizarea tarii”, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea.