Partidul la putere in Nicaragua a aprobat luni in unanimitate candidatura presedintelui Daniel Ortega, 75 de ani, pentru al patrulea mandat consecutiv la alegerile din 7 noiembrie, noteaza AFP.



Congresul partidului Frontul Sandinist de Eliberare Nationala (FSLN) a aprobat si candidatura sotiei sale, Rosario Murillo, pentru al doilea mandat de vicepresedinte.



Daniel Ortega, fost luptator de gherila care a condus tara din 1979 pana in 1990, a revenit la putere in 2007.



De la inceputul lui iunie, sapte posibili candidati ai opozitiei au fost arestati in baza legislatiei…