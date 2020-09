Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege depus marti de deputati ai partidului presedintelui Daniel Ortega prevede inregistrarea corespondentilor de presa, inclusiv a celor din Nicaragua, ca "agenti straini", supusi unei supravegheri stranse si restrictionarii drepturilor lor civile, relateaza miercuri France Presse,…

- Penitenciarul Giurgiu scoate la concurs, din sursa externa, in vederea incadrarii ca politisti de penitenciare, 42 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ (barbati). Conditiile necesare a fi indeplinite de catre candidati, probele de concurs, tematica si bibliografia aferente pot fi consulate…

- Autoritatile din Belarus au retras sambata acreditarea mai multor jurnalisti ai unor media straine, cu o zi inainte de o noua mare manifestatie pregatita de opozitie, care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale de la 9 august, transmite agentia France Presse, care se numara printre institutiile…

- Puterea de la Minsk a retras, sambata, acreditarea unui numar de jurnaliști straini, cu o zi inainte de manifestația pe care o pregatește opoziția. Printre organizațiile de presa vizate se numara și France Presse, care a și transmis știrea, citata de Agerpres.

- Primul grup de turisti straini care a poposit, vineri, pentru prima data in acest an, la Muzeul Judetean Giurgiu, a fost format din 90 de cetateni germani care au vizitat expozitiile din cadrul institutiei, ca urmare a unui proiect de atragere a turistilor in orasul de la Dunare, potrivit Agerpres."Atragerea…

- Primul grup de turisti straini care a poposit, vineri, pentru prima data in acest an, la Muzeul Judetean Giurgiu, a fost format din 90 de cetateni germani care au vizitat expozitiile din cadrul institutiei, ca urmare a unui proiect de atragere a turistilor in orasul de la Dunare. "Atragerea turistilor…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de o propunere legislativa a autoritatilor din Rusia care ar afecta independenta mai multor publicatii, printre care Vocea Americii si Radio Europa Libera, potrivit unei pozitii exprimate luni de Mike Pompeo, secretarul de stat american.

- Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o noua manifestatie la Belgrad impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia, a anuntat sambata politia, citata de France Presse și preluata de Agepres. „Printre cei arestati…