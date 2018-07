Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce o revolta violenta a preluat conducerea Nicaraguei, dezastrul politic din tara nu pare sa aiba sfârsit, potrivit Deutsche Welle. Totul a început în data de 18 aprilie când cetatenii au început sa protesteze împotriva controversatei…

- Mai mult de 200 de persoane au fost ranite și cel puțin trei au decedat in urma unui puternic cutremur care a avut loc in Japonia, in Osaka - a doua cea mai mare metropola a țarii, anunța NHK, citat de Reuters.

- Un total de 121 de persoane au fost ucise si alte 1.300 ranite in Nicaragua de la izbucnirea manifestatiilor la jumatatea lunii aprilie impotriva guvernului presedintelui Daniel Ortega, a indicat marti organizatia neguvernamentala Centrul nicaraguan pentru drepturile omului (Cenidh), relateaza AFP.…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite duminica intr-un atac inca in curs intreprins de oameni inarmati asupra unei cladiri oficiale din Jalalabad, in estul Afganistanului, au anuntat responsabili locali.

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza duminica AFP. Originea acestei explozii, soldata de asemenea cu 26 de raniti,…

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun reformei decise de guvernul presedintelui Daniel Ortega vizand o crestere a contributiilor, atat ale angajatilor cat si ale angajatorilor, precum si scaderea cu 5% a pensiilor pentru a reduce deficitul…

- Cel putin 20 de persoane au murit in Nicaragua in urma manifestatiilor violente impotriva reformei pensiilor, a anuntat duminica organizatia locala Centrul pentru drepturile omului, transmite AFP. Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun…