- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, atrage atentia ca Romania risca sa piarda doua miliarde euro, dupa ce Comisia Europeana a declansat procedura de infringement pentru ca tara noastra nu a transpus la timp Directiva prezumtiei de nevinovatie, acuzand blocaj din partea PNL si USR.

- Presedintele Comisiei speciale de modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat vineri pentru News.ro ca procedura de infrigement a fost declansata de Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru ca nu a transpus la timp Directiva privind prezumtia de nevinovatie este cauzata…

- Comisia Europeana cere Romaniei, printr-o scrisoare de punere in intarziere, sa ramburseze imediat și integral taxa de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. „Dat fiind ca normele romanești aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale,…

- Sunt voci din spatiul public, sustinute de cercuri media, care ataca BNR si care vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale, afirma consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. "Sunt voci care ataca Banca Nationala si sunt voci care ataca Banca Nationala pentru ca si-ar dori sa vina…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca potrivit estimarilor Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional, Romania are o buna stabilitate macroeconomica și o „creștere economica…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb va fi dezbatuta și votata, marți, in Senat. In document, Opoziția cere demisia ministrului, pentru eșecul atragerii de fonduri europene. Parlamentarii PNL și PMP atrag atenția ca am trecut de jumatatea programarii financiare 2014-2020,…

- Euroalesul Siegfried Mureșan susține ca Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 – 2013. Conform unei informari primita aseara de europarlamentarul Siegfried Mureșan de la Comisia Europeana, suma totala…