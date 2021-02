Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a declarat marti ca Romania este in pericol sa piarda 1,112 miliarde de euro, bani care sunt alocati prin Fondul pentru o tranzitie justa. "Romania este in pericol sa piarda 1,112 miliarde de euro, bani care sunt alocati prin Fondul de tranzitie justa. Legat…

- Dupa acuzele venite din partea Greenpeace , ca planul de restructurare și decarbonare al companiei va crește emisiile cu 28% in 10 ani, Comisia Europeana a deschis o investigatie. Comisia vrea sa evalueze daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia („CE Oltenia”)…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, vineri, Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor declaratii de cheltuieli in valoare totala de 1,82 miliarde lei (aproximativ 373 milioane de euro), fiind a doua declaratie ca valoare a POIM 2014-2020,…

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane Complexului Energetic Oltenia SA („CE Oltenia”) sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, potrivit unui comunicat…

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane Complexului Energetic Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate. Comisia are indoieli cu privire la faptul…

- Complexul Energetic Oltenia este unul din cei mai mari producatori de energie din tara si se afla in subordinea Ministerului Energiei. ”Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA („CE…

- 1. Introducere Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Romania viitorului: 30,4 miliarde de euro pentru Mecanismul de redresare si rezilienta – va gestiona in intervalul 2021-2026 aproximativ 30,4 miliarde de euro. Aceasta suma promisa de Comisia Europeana are drept scop recuperarea economica…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in perioada 2021-2030, Romania va beneficia, prin Fondul de modernizare, de o finantare din bani europeni estimata la aproximativ 6 miliarde de euro, fondurile urmand a fi destinate, in special, unor investitii in capacitati de producere prin cogenerare si in…