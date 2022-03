Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 martie, McDonald’s a anunțat ca va inchide temporar toate restaurantele și va intrerupe toate operațiunile din Rusia. Masura a creat incidente cel puțin bizare: un rus și-a umplut tot frigiderul cu burgeri, iar alții au inceput sa vanda meniuri pe internet la preturi exorbitante. Cel mai recent,…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Tot mai multe firme occidentale fac un pas in spate si spun adio Rusiei. Lanturile de fast-food McDonald's si KFC, Starbucks, CocaCola si Pepsi, Rolex sau Iveco sunt doar cateva dintre companiile care si-au suspendat activitatea in ultimele 24 de ore. In cele doua saptamani de la invazia Ucrainei, peste…

- Compania a anuntat marti ca va inchide temporat restaurantele sale din Rusia. McDonald’s are 850 de restaurante in Rusia, majoritatea detinute de companie, nu francize. Si alte companii de restaurante din SUA, inclusiv Starbucks, Yum Brands si Papa John’s, au urmat exemplul McDonald’s, precum si furnizorul…

- Micronezia, un mic stat-arhipelag din Pacific, cu o populație de 100.000 de locuitori, a acuzat Moscova ca a facut un gest „fara nici o ambiguitate abominabil”. Regimul Putin nu a raspuns inca la acest gest. Astfel, Statele Federale din Micronezia au anunțat ca a rupt oficial relațiile lor diplomatice…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca Romania nu va fi in pericol in cazul in care Rusia va ataca Ucraina. Ministrul i-a dat o replica și ambasadorului rus la București, Valeri Kuzmin. Ambsadorul Rusiei la București a afirmat, printre altele, intr-o conferința de presa online, ca Moscova vrea…

- Bruxelles asigura ca o pedeapsa fara precedent va fi impusa aproape imediat și in comun cu Washington și Londra pentru a devasta economia rusa, scrie El Pais. Uniunea Europeana a negociat in secret un set fara precedent de sancțiuni cu care sa loveasca Rusia daca președintele acesteia, Vladimir Putin,…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…