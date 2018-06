ngrijorare pentru est-europeni, legată de nscrierea ntr-un plan post-Brexit Centrul de Resurse pentru Europa de Est (EERC), de la Londra, a declarat ca este foarte preocupat de faptul ca sute de mii de polonezi, romani si bulgari nu vor putea sa faca solicitarea cu succes, deoarece nu vor avea documentele necesare, ca rezultat al muncii in "economia gri" ca oameni pentru curatenie sau treburi domestice, sau cu angajatori fara scrupule. Altii se pot strecura prin plasa, deoarece sunt atat de exclusi din societatea britanica, incat nu vor fi constienti ca schema li se aplica si lor, potrivit The Guardian , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

