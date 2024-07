Stiri pe aceeasi tema

- Kevin De Bruyne, capitanul selecționatei Belgiei, este criptic privind viitorul sau in tricoul „diavolilor”, aratandu-se extrem de dezamagit in urma eliminarii de la Campionatul European (0-1 contra Franței, autogol Jan Vertonghen). Mijlocașul ofensiv al celor de la Manchester City are 104 prezențe…

- Echipa nationala a Frantei a invins luni, la Dusseldorf, scor 1-0, echipa nationala a Belgiei, singura echipa care a invins Romania la Euro. Franta s-a calificat in sferturile Euro 2024 cu un autogol al lui Vertonghen, informeaza News.ro.

- Echipa naționala de fotbal a Franței a invins la limita selecționata Belgiei, scor 1-0, in optimile de finala ale Campionatului European. Autogolul lui Jan Vertonghen, in minutul 85, a decis meciul. Prima repriza a fost una tacticizata, iar echipele s-au studiat și nu au riscat sa plece in atac cu forțe…

- Comisia Europeana (CE) a demarat procedura de penalizare a Franței, Italiei și a altor cinci state membre ale UE din cauza deficitului excesiv al bugetului de stat de anul trecut. Despre aceasta scrie "Adevarul european", transmite DPA. Pe linga Franța și Italia, printre țarile care s-au confruntat…

- 1815: Are loc batalia de la Waterloo, in urma careia Napoleon I, imparat al Franței, a fost infrant de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul. I-a trebuit sa se tot joace cu focul și pana la urma s-a fript. Unde mai pui ca s-a pricopsit și cu al doilea exil. 1910: A inceput loc primul…

- Fotbalistul dambovițean Octavian Popescu a suferit, la inceputul acestei saptamani, o intervenție chirurgicala dificila. Jucatorul FCSB-ului a fost operat, la o clinica din Belgia, din cauza unei accidentari la glezna. Mijlocașul acuza dureri inca de sezonul trecut, insa asta ar fi insemnat sa se opereze…

- Octavian Popescu a trecut printr-o operație dificila și va avea nevoie de recuperare o perioada indelungata. Mijlocașul de la FCSB este internat la o clinica din Belgia, acolo unde a avut loc intervenția, urmand fie pe pauza timp de șase saptamani.

- Separatistul catalan Carles Puigdemont, exilat in Belgia de peste sase ani pentru a evita justitia spaniola, s-a stabilit in sudul Frantei, au indicat surse din cadrul partidului sau, Juntos per Catalunya (Impreuna pentru Catalonia, JxCat)