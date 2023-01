Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul echipei de fotbal american Buffalo Bills Damar Hamlin, este inca internat „in stare critica” dupa ce a suferit un stop cardiac in urma unui placaj, luni, la un meci din NFL, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in "stare critica, dar stabila", anunta Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Patru persoane au fost spitalizate si se aflau vineri in stare ”critica”, in urma unei busculade, joi seara, la intrarea unei sali de concerte, la Londra, anunta politia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, spune ca ridicarea MCV pentru Romania este legata de contextul geopolitic actual, favorabil Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- O fetita de doua luni a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Focsani, avand infipta o foarfeca in cap. In urma anchetei, politistii au stabilit ca sora micutei a fost cea care a ranit-o, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii militari intervin la locul producerii unui accident rutier in care au fost implicate noua persoane, doi adulți și șapte copii. Doi copii sunt in stare critica, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O fetita de 16 luni a murit dupa ce a fost calcata de o girafa, intr-un rezervatie naturala din Africa de Sud, iar mama sa este in stare critica in spital. Incidentul, ale carui imprejurari sunt neclare, este cercetat, transmite BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul PNL Sector 1, Petre Florin Manole, critica luni intenția primarului Clotilde Armand de a oferi fiecarui locuitor din sector un tichet anticriza in valoare de 1.000 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…