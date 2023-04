NF a lansat albumul HOPE NF a lansat albumul „HOPE”. Cunoscut pentru versurile rapide peste ritmuri de hip hop, NF a construit o baza de fani care i-a adus peste 30 de miliarde de stream-uri globale și l-a stabilit ca unul dintre cei mai consecvenți și ascultati artiști, conectandu-se direct cu fanii intr-un mod autentic. Materialul “HOPE” are colaboratori pe Julia Michaels in „GONE” și rapperul Cordae in „CAREFUL”. La inceputul acestui an, NF a revenit cu noul single emoționant „HOPE”. Cantecele il gasesc pe hitmakerul in varianta sa cea mai bruta și nefiltrata, in timp ce iși evalueaza calatoria muzicala de pana acum… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

