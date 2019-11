Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a pus duminica la indoiala realizarea planului de integrare a tarii sale cu Rusia, in timp ce Belarusul a initiat o politica de deschidere fata de Occident, relateaza agentia EFE. "Nu facem aici un fel de alianta cu Rusia pentru a avansa cu tancurile…

- ''Acestea sunt cuvinte de aur, sincere si ce reflecta esentialul. O definitie precisa a starii actuale a NATO'', a scris purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, pe pagina sa de Facebook. Presedintele francez Emmanuel Macron a sustinut, intr-un interviu pentru The Economist,…

- O noua lege dorita de Kremlin va filtra tot traficul internet, eliminând astfel Rusia din rețeaua globala: ''pentru a proteja sistemul și nu pentru a cenzura'', susțin autoritațile. Deocamdata, proiectul prezinta dificultați tehnice, scrie Rador, citând IlSore24Ore. Legea,…

- În urma discutiilor purtate de presedintii Turciei si Rusiei, s-a ajuns la un acord istoric în zece puncte. Ziarul Hurriyet prezinta cele 10 puncte ale acordului:1. Ambele parți își reafirma angajamentul fata de mentinerea unitații politice si a integritații teritoriale a Siriei…

In conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud....

- ​Președintele rus Vladimir Putin considera ca divizarea Kosovo este singura soluție corecta care va asigura pacea în aceasta regiune. Moscova a declarat pentru prima data ca Kremlinul este în favoarea convenirii unui compromis care, dupa cum subliniaza ei, nu va fi un precedent, potrivit…

- Rusia incepe sa-si intoarca datoriile fata de Consiliul Europei. Potrivit secretarului general al organizatiei, Daniel Holtgen , este vorba despre o suma de 54,7 milioane de euro, achitata pentru perioada 2017-2018, cand Kremlinul nu a mai platit contribuții la bugetul Consiliului.

- Violeta Țaga din Calarași are 48 de ani și lucreaza de mai multa vreme in calitate de contabil. Din luna ianuarie a acestui an, a inceput sa-și surprinda cunoscuții, confecționand niște papuși minunate. Tot mai multe persoane apreciaza creațiile Violetei, iar acestea devin din ce in ce mai solicitate.…