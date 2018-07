Prețurile la petrol au crescut in ultimul an cu mai mult de o treime. Acest lucru s-a reflectat imediat asupra capitolului venituri de la buget. Cu toate acestea, ceilalți indicatori macro-economici de multe ori nu arata o creștere tot așa de senzaționala. De facto, economia Federației Ruse s-a imparțit cumva in doua: economia de materii prime – care are venituri excesive și un sold pozitiv al balanței - și cea care nu ține de materiile prime, in care veniturile populației stagneaza și incetinește creșterea economica, scrie Nezavisimaia Gazeta, citata de Rador .