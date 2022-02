Nezavisimaia Gazeta: Liderul rus și cel german au trasat liniile roșii Pubicația moscovita Nezavisimaia Gazeta admite, in contextul recentei intalniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca ”Rusia a oferit Occidentului motive pentru un optimism prudent”. ”Trupele rusești participante la exercițiile militare care neliniștesc Occidentul se intorc parțial acasa. Occidentul, la randul sau, a eliminat din discuție problema sancțiunilor preventive la adresa Rusiei”, noteaza publicația, in primul rand. Referitor la recenta vizita a cancelarului german, publicația moscovita considera ca atat liderul rus, cat și cel german au trasat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania. „Ceea ce am discutat aici este ceea ce foarte bine a numit secretarul general al NATO – dubla cale – continuarea negocierilor, incercarea prin comunicare și dialog…

- Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al Romaniei, a explicat in ce mod se va intoarce Vladimir Putin acasa dupa tot acest efort militar realizat. „Compromisul rezonabil trebuie sa fie in mod evident la vedere – o parte a lui – și in regim confidențial o alta parte”, a explicat Cristian Diaconescu…

- Raspunsul MAE la declarațiile Rusiei privind retragerea trupelor NATO Foto: mae.ro Situația de securitate în zona extinsa a Marii Negre și pe flancul estic al NATO, precum și masurile de dezvoltare a capacitaților de raspuns la noile provocari ale mediului de securitate vor fi discutate…

- Exista o ingrijorare legitima din partea statelor aliate, inclusiv din partea Romaniei, cu privire la masarea de forte ruse in proximitatea Ucrainei, in regiunea Marii Negre, o masare de trupe care este substantiala, neprovocata si nejustificata, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de “riscul real” de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. “Consolidarea…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de "riscul real" de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Consolidarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…

- Rusia a declarat ca va inainta un protest oficial catre Statele Unite in legatura cu un incident petrecut sambata deasupra Marii Negre, cand avioane civile au fost nevoite sa se abata de la rutele lor din cauza unui avion de spionaj american, scrie Bloomberg. "Creșterea activitații avioanelor…