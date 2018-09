Neymar va fi supererou de benzi desenate

Stiri pe aceeasi tema

- Starul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, le-a facut luni o vizita surpriza fostilor sai coechipieri de la FC Barcelona, in cantonamentul de la Sant Joan Despi, informeaza presa catalana. Potrivit cotidianului El Mundo Deportivo, Neymar a venit in Spania cu ocazia unui…

- Atacantul brazilian Neymar a marcat un gol pentru Paris Saint-Germain in partida castigata cu scorul de 3-0 in fata formatiei Caen, duminica seara pe stadionul Parc des Princes, in prima etapa a campionatului de fotbal al Frantei. Cu portarul italian Gianluigi Buffon printre titulari, PSG a deschis…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, a afirmat ca vrea sa-l ajute pe Neymar, vedeta braziliana a clubului, sa-si "revina" dupa un Mondial dezamagitor, relateaza AFP. Neymar nu a reluat inca antrenamentele, la trei saptamani dupa ce Brazilia a fost eliminata…

- Atacantul lui PSG a fost pus la zid in urma evolutiei sale la Campionatul Mondial din Rusia. Nationala Braziliei a fost eliminata in sferturile turneului final de Belgia, 2-1. Neymar nu a stralucit si a atras un val de critici. Raspunsul brazilianului a fost unul neasteptat.

- Starul brazilian Neymar a anuntat joi ca va ramane la clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain in sezonul urmator si a pus astfel capat speculatiilor in legatura cu un eventual transfer, transmite AFP. ''Raman, raman la Paris, am contract'', a spus atacantul la Sao…

- Fostul fotbalist Rai, campion mondial in 1994 cu echipa Braziliei, considera ca presiunea din jurul starului "Selecao", Neymar, care a izbucnit in lacrimi dupa victoria cu Costa Rica, de la Cupa Mondiala din Rusia, este la "limita inumanului", iar atacantul "nu este un extraterestru, ci o fiinta umana",…