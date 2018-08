Stiri pe aceeasi tema

- Campionii mondiali au fost primiți in triumf la Paris. Pogba și compania au fost așteptati de sute de mii de oameni pe cel mai celebru bulevard din Orașul Luminilor, Champs-Elysees, iar seara au fost primiți de președintele Franței.

- Francezul Harlem Gnohere a oferit gluma zilei dupa triumful ”cocoșilor” la Cupa Mondiala! Foto in articol. Masivul atacant de la FCSB este pe cat de bun realizator, pe atat de pus pe șotii. Un tip mereu deschis și gata sa destinda atmosfera cu o gluma. Francezul Harlem Gnohere a oferit gluma zilei dupa…

- Cantaretii americani Beyonce si Jay-Z, care au concertat in Paris chiar in ziua marei finale a Cupei Mondiale 2018, au impartasit momentul in care multimea a izbucnit extaziata la primul gol al Frantei, meciul fiind transmis pe ecrane inaintea concertului lor.

- Finala Campionatului Mondial dintre Franța și Croația a oprit practic timpul in loc in cele doua țari. Toata lumea se concentreaza doar pe partida care va decide cea mai buna naționala din lume. Fanii croați urmaresc meciul in centrul capitalei Zagreb, unde chiar și statuile au fost imbracate in steagul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Evenimentul incepe la ora 13.00. „Participare la recepția oferita cu prilejul zilei naționale a Republicii Franceze, la Ambasada Republicii Franceze…

- Biroul pentru Accidente Aviatice Civile al Frantei (BEA) a comunicat ca informatia acumulata de la aparatele de inregistrare de la bord sugereaza ca „un incendiu s-a declansat in carlinga in timp ce avionul se afla la o altitudine de croaziera iar focul s-a raspandit rapid, cauzand pierderea controlului…

- Ofiterul de marina Gabriel Aubaret 1825 Montpellier 1894 Poitires a ocupat in deceniul opt postul de consul al Frantei la Rusciuc azi, Ruse , resedinta vilaietului otoman al Dunarii. Conform reorganizarii administrative a Imperiului Otoman din 1864, teritoriul provinciei includea Dobrogea si Bulgaria…

- Aproximativ 40.000 de persoane au participat la protestele organizate sambata la Paris fata de politicile presedintelui Emmanuel Macron, anunta Politia din capitala Frantei. Potrivit Prefecturii Politiei din Paris, numarul participantilor la proteste a fost de aproximativ 40.000. …