- Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, va lipsi pentru tot restul sezonului, internaționalul brazilian urmand sa fie supus unei intervenții chirurgicale pentru refacerea ligamentelor de la glezna, care il va ține departe de teren cel puțin trei luni. Neymar, care are 13 goluri și 11 pase decisive…

- PSG a fost invinsa acasa de Bayern Munchen, scor 1-0, și are nevoie de un mic miracol pentru a obține calificarea in sferturile Champions League, dar campioana Franței se confrunta cu noi probleme. Neymar s-a accidentat in timpul meciului cu Lille (4-3) și este incert pentru returul din Germania.

- Paris Saint-Germain a reușit sa invinga pe teren propriu Strasbourg, scor 2-1, in etapa a 16-a din Ligue 1. Fara Lionel Messi, odihnit de staff, parizienii au terminat meciul in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Neymar.