Neymar: „Pele este etern. A transformat fotbalul în artă” Vedeta echipei de fotbal a Braziliei i-a adus un ultim omagiu celui mai mare jucator de fotbal din lume, despre care spune ca „este etern”. „Inainte de Pele, „10” era doar un numar. Am citit acea fraza undeva, la un moment dat in viata mea. Dar aceasta fraza, frumoasa, este incompleta. As spune ca inainte de Pele, fotbalul era doar un sport. Pele a schimbat totul. A transformat fotbalul in arta, in divertisment.El a dat glas celor saraci, negrilor si mai ales: A dat vizibilitate Braziliei. Fotbalul si Brazilia si-au ridicat statutul datorita Regelui! A plecat dintre noi, dar magia lui va ramane.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international englez Gary Lineker a afirmat ca Pele va avea mereu nemurirea fotbalistica, subliniind ca acesta a fost un jucator divin. "Pele a murit. Cel mai divin dintre fotbalisti si cel mai vesel dintre barbati. A avut un joc de care doar cativa alesi s-au apropiat. De 3 ori a ridicat cel…

- Neymar, considerat de multi urmasul lui Pele, i-a adus un omagiu "Regelui" fotbalului mondial, subliniind ca acesta a transformat fotbalul in arta si divertisment si va fi etern. "Inainte de Pele, „10" era doar un numar. Am citit acea fraza undeva, la un moment dat in viata mea. Dar aceasta fraza, frumoasa,…

- Neymar, considerat de multi urmasul lui Pele, i-a adus un omagiu "Regelui" fotbalului mondial, subliniind ca acesta a transformat fotbalul in arta si divertisment si va fi etern."Inainte de Pele, „10” era doar un numar. Am citit acea fraza undeva, la un moment dat in viata mea. Dar aceasta fraza, frumoasa,…

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento Pele, internat de saptamana trecuta intr-un spital din Sao Paulo , l-a felicitat pe Neymar pentru ca i-a egalat recordul de goluri marcate in tricoul echipei nationale (77), vineri seara in cursul meciului cu Croatia, si i-a cerut sa continue…

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', internat de saptamana trecuta intr-un spital din Sao Paulo , l-a felicitat pe Neymar pentru ca i-a egalat recordul de goluri marcate in tricoul echipei nationale (77), vineri seara in cursul meciului cu Croatia, si

- Neymar a egalat recordul „oficial” de 77 de goluri marcate de legenda braziliana Pele pentru naționala masculina. A reușit sa inscrie impotriva Croației la Cupa Mondiala. FIFA, organismul de conducere mondial, recunoaște recordul, dar Confederația braziliana de fotbal și Pele nu vor recunoaște acest…

- Pentru a doua oara de cand a fost internat lunea trecuta, la spitalul Albert-Einstein din Sao Paulo pentru a trata o infectie respiratorie, Pele a postat, luni, pe contul sau de Instagram. Astfel, a fost publicat un scurt text, precum si o fotografie cu el facuta in timpul Cupei Mondiale din 1958. "O…

- Paula Seling rupe tacerea: cantareața a vorbit deschis, in cadrul unui podcast de pe YouTube, despre ce se intampla in viața ei. Vedeta ar fi divorțat de Radu Bucura, alaturi de care a trait 17 ani. Bucura i-a fost manager o lunga perioada de timp și s-a ocupat de activitatea artistica. „Am lucrat foarte…