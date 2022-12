Stiri pe aceeasi tema

- Neymar a ramas izbucnit in plans imediat dupa partida pe care Brazilia a pierdut-o in fața Croației, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale și a declarat ca aceasta ar putea fi ultima sa Cupa Mondiala.

- O alta „bomba” vine de la acest mondial nebun din Qatar! Croația trimite Brazilia acasa, dupa ce a reușit sa o invinga la penalty-uri. Meciul se terminase 1-1 dupa prelungiri, ambele goluri fiind marcate in cele 30 de minute suplimentare. Neymar a marcat in ultimele minute ale primei reprize de prelungiri…

- Echipa nationala a Croatiei a invins, vineri, reprezentativa Braziliei, scor 1-1 (4-2), la loviturile de departajare si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, potrivit Antena3Croații s-au impus dupa lovituri de departajare și dupa ce fusesera conduși cu 1-0, la pauza dintre reprizele…

- Fostul selectioner al Belgiei, Roberto Martinez, care si-a dat demisia dupa eliminarea in faza grupelor la Cupa Mondiala, ar putea prelua nationala Mexicului. Potrivit publicatiei Het Laatste Nieuws, Martinez se afla pe lista posibilor antrenori doriti de federatia mexicana. El ar urma sa-l inlocuiasca…

- Neymar a egalat recordul „oficial” de 77 de goluri marcate de legenda braziliana Pele pentru naționala masculina. A reușit sa inscrie impotriva Croației la Cupa Mondiala. FIFA, organismul de conducere mondial, recunoaște recordul, dar Confederația braziliana de fotbal și Pele nu vor recunoaște acest…

- Astazi, alte doua optimi in finala, cu Neymar care urmeaza sa revina in teren, pentru naționala Braziliei. Programul partidelor de luni, de la Cupa Mondiala din Qatar Ora 17.00: Japonia – Croatia (Al Janoub Stadium) Ora 21.00: Brazilia – Coreea de Sud (Stadium 974)

- Canalul de televiziune american FOX Soccer a difuzat, duminica, imagini cu Neymar plimbandu-se pe strazile din Doha. Doar ca era vorba de o sosire a starului Braziliei, accidentat si absent, luni, la meciul contra Elvetiei (18.00) de la Cupa Mondiala, potrivit news.ro.In pantaloni scurti, cu ochelari…

- Naționala de fotbal a Belgiei a obținut o victorie la limita, miercuri seara, in compania Canadei, in primul meci al celor doua echipe la Cupa Mondiala din Qatar. Canadienii au ratat un penalty in debutul meciului, iar Courtois a avut mult de furca in fața atacului „frunzei de arțar”, anun'[ Mediafax.…