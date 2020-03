Stiri pe aceeasi tema

- Paul Amarica, 50 ani, traiește din 1991 in capitala Franței, deține o galerie de arta pe Champs Elysee. Romanul vorbește despre strania experiența traita in aceste zile pe malurile Senei, unde regulile impuse de autoritați in ”dosarul COVID-19” și respectate cu strictețe de localnici au transformat…

- Starul brazilian Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, fost desemnat Jucatorul lunii ianuarie in campionatul de fotbal al Frantei, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. Autorul a cinci goluri pe parcursul primei luni din 2020, Neymar, a primit 62% din voturi, reusind sa-i devanseze pe…

- Borussia Dortmund a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Borussia s-a impus prin ''dubla'' tanarului atacant norvegian Erling Braut Haaland (69, 77),…

- Cei mai bine platiti unsprezece jucatori din campionatul de fotbal al Frantei joaca la Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar dominand topul salariilor, cu peste 3 milioane de euro pe luna, informeaza agentia EFE, care citeaza cotidianul L'Equipe. Conform estimarilor publicatiei franceze, starul…

- Neymar implinește maine 28 de ani. Starul brazilian pastreaza tradiția și va lipsi la meciul pe care PSG il joaca astazi cu Nantes in Ligue 1. Neymar a fost lasat in afara lotului de Thomas Tuchel. Motivul oficial al absenței este o accidentare la coaste, dar fanii campioanei Franței știu ca e vorba…

- Atacantul brazilian Neymar a reusit o "dubla" pentru Paris Saint-Germain in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Lille OSC, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Neymar a deschis scorul in minutul 28, iar apoi a majorat…

- In luna mai a anului trecut, o delegatie din comuna Montlucon, situata chiar in centrul Frantei, a venit in Romania, cu scopul de a gasi medici dispusi sa emigreze. Francezii au discutat cu reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Iași, dar si cu decanul Universitatii de Medicina si Farmacie, cerandu-le…