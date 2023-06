Stiri pe aceeasi tema

- Neymar a recunoscut ca și-a inșelat iubita insarcinata și i-a cerut scuze public. Jucatorul de fotbal urmeaza sa devina tata pentru a doua oara.Neymar este din nou in centrul atenției. Jucatorul de fotbal a recunoscut ca și-a inșelat iubita insarcinata și a ținut sa ii ceara scuze public. Pe Instagram,…

- Neymar este in culmea fericirii! Superstarul de la PSG, va deveni tatic pentru a doua oara. Anunțul a fost facut, pe rețelele sociale, in urma cu cateva ore, chiar de catre logodnica lui, Bruna Biancardi. Ce mesaj emoționant a transmis șatena pe Instagram.