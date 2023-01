Neymar a fost facut praf de jurnaliștii francezi. PSG, cu Messi și Neymar titulari, a fost invinsa de Rennes, scor 0-1 in Ligue 1. Presa din Franța l-a distrus inca o data pe Neymar și l-a numit „cel mai mare eșec din istoria fotbalului”. Neymar, facut praf de jurnaliștii francezi: „E cel mai mare eșec […] The post Neymar, facut praf de jurnaliștii francezi: „E cel mai mare eșec din istoria fotbalului!” appeared first on Antena Sport . The post Neymar, facut praf de jurnaliștii francezi: „E cel mai mare eșec din istoria fotbalului!” first appeared on Money .