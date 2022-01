Neymar face furori. Serialul “Neymar, haosul perfect” are audiențe record Avanpremiera serialului documentar “Neymar, haosul perfect” produs de Netflix a atras sute de mii de telespectatori cu ocazia difuzarii in direct a primului episod, luni seara, pe platforma Twitch din Brazilia. Primul episod in care numarul 10 brazilian “isi deschide” viata publicului, dupa propriile sale cuvinte, a fost difuzat in avanpremiera pe canalul Twitch al jurnalistului Casimiro Miguel, care are 1,6 milioane de abonati si a atras 530.000 de spectatori simultan, informeaza AFP. Mult asteptata productie este impartita in trei parti si se concentreaza pe cariera fotbalistica si viata personala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

