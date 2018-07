Neymar face circ si nu-i pasa Dupa ce a fost acuzat de simulari repetate la CM 2018, Neymar spune ca nu tine cont de criticile lansate la adresa sa, dupa partida din optimile de finala cu Mexic (2-0), vedeta echipei Braziliei sustine ca sunt “doar o tentativa in plus” pentru a-l „destabiliza”. “Nu-mi pasa de critici, iar de cele din presa […] Neymar face circ si nu-i pasa is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta echipei Braziliei, Neymar, a afirmat ca nu ia in seama criticile lansate la adresa sa, dupa meciul cu Mexic (2-0), din optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, afirmand ca "sunt doar o tentativ...

- ”Neymar la Real Madrid”, iata un scenariu care, de la o zi la alta, este tot mai aproape de realitate. In miez de noapte, presa spaniola a anunțat ca Realul lui Florentino Perez pune pe masa 310 milioane de Euro pentru transferul capitanului naționalei Braziliei.

- Dani Alves (35 de ani), fundașul dreapta al celor de la PSG, a fost marele absent al Braziliei la acest Mondial. Acesta s-a accidentat cu o luna inainte de startul turneului final și nu a putut fi alaturi de selecționata lui Tite in Rusia. "Veteranul" a urmarit victoria Braziliei cu Mexic, 2-0, de…

- CM 2018. "Este o rusine pentru fotbal ca se pierde atat de mult timp pentru un singur jucator. Fotbalistii mei au fost obositi dupa aceste opriri frecvente. O oprire de genul asta a durat patru minute. Nu mi se pare un bun exemplu pentru copiii care se uita la fotbal", a declarat Osorio. El…

- Brazilia este in grafic pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a acumulat patru puncte in primele doua jocuri, dar i-a trecut glontul pe la ureche in ultima partida cu Costa Rica (scor 2-0), cand a marcat ambele goluri in prelungiri....

- Neymar, starul nationalei Braziliei, prezenta la CM 2018, se pregateste acum normal, dupa ce zilele trecute le-a dat emotii fanilor, parasind antrenamentul din cauza unor dureri la piciorul drept.

- Nationala de fotbal a Braziliei a invins duminica, intr-un meci amical, reprezentativa Austriei, cu scorul de 3-0 (1-0), intr-o partida disputata pe stadionul ''Ernst Happel'' din Viena, in fata a aproape 50.000 de spectatori. A fost ultimul meci al sud-americanilor inainte de plecarea…

- Neymar, liderul Selecao, inapoi pe teren dupa 98 de zile. A jucat azi intreaga repriza secunda și a inscris golul victoriei cu Croația, scor 2-0, dupa un slalom spectaculos in careul croat. Aproape o suta de zile a așteptat Neymar revenirea. Pe 25 februarie, cel care aprinde jocul Braziliei s-a accidentat…