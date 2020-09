Stiri pe aceeasi tema

- Temerile oficialilor de la PSG au fost confirmate. Neymar jr. a fost astazi testat pozitiv cu noul coronavirus, anunța jurnaliștii de la L’Equipe. la fel ca și alți trei colegi ai sai de la campioana Franței. Leandro Paredes și Angel Di Maria sunt ceilalți jucatori depistați pozitiv. Din primele informații…

- Atacantul brazilian Neymar este printre cei trei fotbalisti ai lui Paris Saint-Germain testati pozitiv la Covid-19, scrie miercuri L'Equipe. PSG a anuntat trei cazuri pozitive la Covid-19 dupa testele efectuate miercuri dimineata. Potrivit informatiilor detinute de L'Equipe, este vorba de Neymar,…

- Neymar este ultimul pe lista jucatorilor de la PSG (dupa Angel Di Maria și Leandro Paredes) care au fost depistați pozitiv la Covid-19, informația fiind confirmata de jurnaliștii de la L'Equipe.​Finalista în ultima ediție de Champions League, PSG le-a dat liber jucatorilor în aceasta…

- Fotbalistul brazilian Neymar a anuntat luni, in revista editata de Paris Saint-Germain, ca va ramane la campioana Frantei in sezonul 2020/2021, scrie L'Equipe. Venit de la FC Barcelona in 2017, Neymar dorea anii trecuti sa se desparta de PSG, insa de aceasta data a confirmat ca va continua la formatia…

- Fotbalistul echipei Olympique Lyon, Houssem Aouar, a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel ca nu va evolua in aceasta seara, in meciul cu Dijon, din Ligue 1, informeaza L’Equipe, anunța news.ro.Jucatorii echipei din Lyon, intre care se numara si Ciprian Tatarusanu, au fost testati pentru…

- Jucatorii si staful echipei Paris Saint-Germain, aflati in pregatire la Faro inainte de plecarea la Lisabona pentru participarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, au fost testati duminica pentru coronavirus, iar toare rezultatele au fost negative, relateaza L’Equipe potrivit news.ro.Citește…

- Oficiul Național pentru Statisctica (ONS) din Marea Britanie a dezvaluit ca doar 22% dintre pacienții infectați cu Sars-CoV-2 au simptome. Restul de aproape 80% sunt asimptomatici.Datele ingrijoratoare din Marea Britanie arata gravitatea situației in care ne aflam.

- Nu mai puțin de 16 fotbaliști de la echipa braziliana Vasco Da Gama au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Asta in condițiile in care trei coechipieri de-ai lor s-au vindecat de Covid-19 și au revenit la antrenamente, noteaza sport.sky.it.”Jucatorii care au avut rezultate pozitive vor fi monitorizati…