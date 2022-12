Neymar a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de frauda si coruptie. Un tribunal spaniol l-a achitat, marti, pe starul brazilian Neymar in procesul de frauda si coruptie cu privire la transferul jucatorului de la Santos la FC Barcelona, in 2013. Si ceilalti parati au fost achitati, relateaza Reuters. Decizia vine dupa […] The post Neymar a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de frauda si coruptie appeared first on Antena Sport . The post Neymar a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de frauda si coruptie first appeared on Money .