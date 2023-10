Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul fotbalist Neymar a calcat stramb in fața partenerei sale de viața. Bruna, insarcinata in noua luni, a fost din nou inșelata, iar mesajul pe care l-a publicat in mediul online este devastator, scrie perfecte.ro.

- Pepe și Yasmine traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Celebrul artist și soția lui se ințeleg de minune și au o familie unita. Fac totul impreuna și, de curand, s-au lansat și in lumea vanzarilor. Cantareților a facut-o și pe iubita lui femeie de afaceri și treaba merge ca pe roate. Ce afacere au…

- Dinu Maxer iubește din nou și nu se mai ascunde! Celebrul artist a trecut peste separarea de Deea și acum iși traiește din plin viața. Și-a facut o noua iubita, de care este deja foarte apropiat și cu care s-a fotografiat in ipostaze intime. Deea nu ar fi vrut sa ii vada asa, sunt foarte […] The post…

- Ambiția sta la baza une cariere de succes. Acest lucru ni-l demonstreaza și Nadia Comaneci care, in ciuda unei malformații a reușit sa ajunga o sportiva de perfomanța. Povestea impresionanta a Nadiei Comaneci Nadia Comaneci este fara indoiala una dintre cele mai cunoscute gimnaste. Insa, foarte puțini…

- O tanara de 24 de ani a fost nevoita sa nasca pe trotuarul din fata Spitalului din Urziceni asistata doar de cadrele medicale de la Ambulanta. Aceasta a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla de ce nu a fost primita pacienta in unitatea sanitara pentru…

- Alex și Teodora Marcu de la Insula Iubirii sunt mai impliniți ca niciodata de cand in viața lor a aparut micuța Emma. Cei doi iși sarbatoresc fetița care a implinit varsta de un an. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii emoționante cu micuța lor.

- Cea mai noua veste din showbiz-ul romanesc! Alice Peneasca a nascut! Celebrul model a adus pe o lume o fetița perfect sanatoasa. Vedeta și partenerul ei au toate motivele sa radieze de fericire, dar mai ales pentru ca au devenit parinți pentru prima oara. Ce imagine a postat tanara pe o rețea de socializare…