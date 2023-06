Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul brazilian Neymar, in varsta de 31 de ani, se afla de cateva zile la Miami, unde asista la finala campionatului nord-american de baschet (NBA) dintre Miami Heat si Denver Nuggets. El a spus ca stia ca Lionel Messi va semna cu Inter Miami. CITESTE SI VIDEO Mexicanul Javier Hernandez 'Chicharito',…

- Neymar (31 de ani), extrema stanga de la PSG, ar fi dorit de Al Hilal, echipa saudita care a fost refuzata de Lionel Messi in aceasta vara. Dupa ce a ratat transferul argentinianului, care a ales Inter Miami, Al Hilal s-ar fi reorientat catre Neymar, conform jurnalistului Ekrem Konur, specializat in…

- Lionel Messi, in varsta de 35 de ani, s-a desparțit de PSG dupa doi ani in care a fost, de cele mai multe ori, nefericit la echipa sa. Noul jucator de la Inter Miami a fost contestat in perioada petrecuta pe Parc des Princes atat de fanii parizieni, cat și de unii fotbaliști trecuți pe la PSG. Cel mai…

- Lionel Messi va juca la Inter Miami. Fotbalistul argentinian va refuza un contract profitabil in Arabia Saudita si va semna cu echipa americana, dupa despartirea de campioana Frantei, Paris Saint-Germain, informeaza miercuri BBC, potrivit Agerpres.

- tacantul argentinian va parasi clubul din Paris, pentru care joaca din 2021 la finalul sezonului. „Vreau sa mulțumesc clubului pentru experiența minunata pe care am avut-o la Paris”, a spus Messi. Atacantul argentinian „Paris Saint-Germain” Lionel Messi și-a luat ramas bun de la echipa inainte de runda…

- Atacantul argentinian Lionel Messi este aproape de a parasi Paris Saint-Germain. Motivul acestei plecari a fost dezvaluit de L'Equipe. Potrivit sursei citate, Messi va parasi clubul francez la finalul sezonului, deoarece nu va accepta o reducere de 75% a salariului oferita de club. Revenirea jucatorului…

- Internationalul brazilian Neymar vrea sa isi incheie cariera la clubul francez Paris Saint-Germain, de care este legat prin contract pana in vara anului 2027. In varsta de 31 de ani, Neymar nu ia in calcul o despartire de echipa pariziana in aceasta vara si nici la finalul sezonului urmator, asa cum…