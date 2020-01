Stiri pe aceeasi tema

- Vox Technology Park din Timișoara este singura cladire de birouri care incorporeaza un club de fitness cu suprafața de 2.100 de metri patrați. Nextfit a investit aproximativ 1,1 milioane de euro in amenajarea spațiului cat și in achiziționarea echipamentelor marca Technogym, lider mondial pe segmentul…

- Ce îl poate face pe un strain sa traiasca în România? Acum 30 de ani, chef Antonio Passarelli era decis sa ramâna doar pentru șase luni la noi în țara, dar nu a mai plecat de aici. ”Îmi placea românul de atunci, era dornic sa mearga înainte și sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, ca organigrama, numele si anumite salarii ale angajatilor din sistemul de aparare tin de siguranta nationala, astfel ca trebuie secretizate.

- Primul constantean ucis la Revolutia din Decembrie 1989 a fost asasinat la Timisoara. Numele lui era Lorent Fecioru, avea 38 ani si se stabilise de un timp in orasul de pe malul Begai. Ironic, Lorent Fecioru era nascut in aceeasi zi cu Nicolae Ceausescu – 26 ianuarie.

- Luni, la orele amiezii, flacari inalte erau observate de locatarii de pe Strada Lamaiței din Timișoara. Coloana de fum era atat de mare incat putea... The post Un tanar pompier a primit botezul focului intr-o misiune grea appeared first on Renasterea banateana .

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins Kazahstan, scor 22-20, la CM din Japonia. In primul meci al grupei C, tricolorele au cedat la scor in fata Spaniei, 16-31 (9-16), iar in al doilea au invins Senegalul, scor 29-24 (15-12). In continuare, programul echipei tricolore, antrenata…

- Probleme dintre Gareth Bale și fanii lui Real Madrid continua. Dupa ce galezul s-a pozat razand cu un banner pe care scria „Țara Galilor. Golf. Madrid” dupa calificarea la EURO 2020, suporterii merengue l-au taxat pe fotbalist cu prima ocazie. La meciul de azi, cu Real Sociedad, Bale, 30 de ani, a…

- Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistica arata ca sectorul energetic din Romania a suferit schimbari dramatice in 2019, țara noastra devenind importator net de energie, in primele opt luni ale anului, in condițiile in care pana anul trecut era exportator. Aceste schimbari negative…