- Șerban Copoț va fi co-prezentator in cel de-al noualea sezon al show-ului “Next Star” care va incepe, in curand, la Antena 1. In emisiunea prezentata de Dan Negru, Șerban va fi "stapanul culiselor", omul care ii va descoase pe copii in spatele scenei, cel care va simți cel mai bine pulsul parinților,…

- Pepe va face parte din juriul celui de-al noualea sezon al show-ului “Next Star”, care va incepe, in curand, la Antena 1. Artistul face parte din juriul emisiunii inca de la primul sezon. “”Next Star”...

- Lidia Buble va face parte din juriul celui de-al noualea sezon al show-ului “Next Star”, care se va difuza, in curand, la Antena 1. “Propunerea pe care am primit-o, de a face parte din juriul “Next Star”, a fost bucuria sfarșitului de primavara. Sper sa fac fața emoțiilor din cadrul concursului, pentru…

- Fenomenul “Next Star revine”! Incep preselecțiile naționale pentru cel de-al noualea sezon al show-ului destinat celor mai talentați copii. Oricare ar fi talentul tau, vino la “Next Star” sa uimești o țara intreaga! Te așteptam la casting! Tu poți fi cel de-al noualea “Next Star”!