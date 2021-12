Stiri pe aceeasi tema

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Cei mai importanți artiști romani vor canta, vineri seara, pe Arena Naționala, intr-un eveniment special pentru victimele pandemiei de COVID. ”Artiști pentru viața” reunește marii artiști din Romania, dar se va desfașura fara public, iar scaunele goale vor fi ocupate simbolic de ”inima” fiecaruia dintre…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de gaze naturale cu 59,3% mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In primele noua luni, țara noastra a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a comentat criza politica, miercuri seara, in dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, la “News Hour with CNN”, de la Antena 3. El a subliniat ca trebuie un echilibru, iar formațiunea sa poate aduce un plus pentru a crea o guvernare stabila si predictibila. „Fara compromis…

- Rata de infectare din Capitala a ajuns marți la 14,71 la mia de locuitori, cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei, potrivit ultimelor date publicate de DSP București. Un record absolut se inregistreaza și in secțiile ATI din țara unde sunt internați 1.667 de pacienți in stare grava. Marți,…

- In contextul situației pandemice desebit de grave, in care Romania inregistreaza 15.000 de cazuri de Covid in 24 de ore, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, propune ca orele de educație fizica sa fie inlocuite cu ore de educație pentru viața, in condițiile in care temperaturile nu vor mai permite ca…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…