NEWS ALERT: Tudorel Toader sesizează CCR cu privire la refuzul preşedintelui de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate de procurorul șef al DNA; In condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente; Vazand legislația aplicabila in acest domeniu; Valorificand jurisprudența instanței de contencios constituțional, vom sesiza Curtea Constituționala cu privire la refuzul Președintelui de revocare din funcție a procurorului șef al DNA !”, a scris ministrul Justiției, pe Facebook,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

