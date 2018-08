Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar altele trei au fost transportate de urgenta la spital dupa ce automobilul in care se aflau a fost accidentat de un marfar. Accidentul s-a produs duminica, 12 august, in raionul Causeni, la intrare in satul Pervomaisc, pe trecerea cu calea ferata fara bariere.

- Ministerul de Interne de la Chișinau ar fi participat tacit la rapirea fostului așa-zis ministru de interne de la Tiraspol, Ghenadie Cuzmiciov. Despre aceasta au anunțat astazi într-o conferința de presa un martor al incidentului, dar și avocatul lui Cuzmiciov. Ei considera…

- Un baiețel a fost filmat in timp ce se apleca peste refugiul dintr-o gara, fiind poziționat cu capul aproape de șina de tren. Imaginile au starnit un adevarat scandal, mai ales ca minorul era insoțit de tatal sau. Un martor a fost cel care a surprins momentul și a postat imaginea pe internet.

- Un copil de 11 ani a ajuns în coma la spital dupa ce a fost lovit de un Volkswagen Golf. Impactul s-a produs marți, 24 iulie, în apropiere de stația PECO din satul Radeni, raionul Calarași. Ofițerul de presa al Inspectoratului General de Poliției, Mariana Bețivu, a…

- Circulatia trenurilor este intrerupta intre Ramnicu Valcea si Sibiu Circulatia trenurilor este întrerupta între Râmnicu Vâlcea si Sibiu, în zona localitatii Câineni, dupa ce un TIR s-a rasturnat pe calea ferata. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei…

- Calarasenii circula pe calea ferata ca in Evul Mediu. Pe o distanta de 10 kilometri, in halta Stefan Voda, in apropiere de Ciulnita, important nod feroviar care face legatura intre Bucuresti si Constanta, traversele sunt rupte in doua. Oamenii se tem pentru siguranta lor, insa fac in continuare naveta,…

- Tragedie in Bistrita. Un barbat de 50 de ani a fost pur si simplu decapitat, dupa ce a fost lovit de un tren de calatori. Mecanicul nu a putut evita impactul si povesteste ca omul a aparut din spatele unor tufe si s-a aruncat in fata trenului. Trenul care circula pe ruta Vatra Dornei - Beclean - Bistrita…

- Accidentul feroviar s-a produs in cartierul Hagioaica din orasul Titu, la o trecere la nivel cu calea ferata, fara bariere. O femeie in varsta de 51 de ani nu s-a asigurat corespunzator si a intrat pe linia ferata, autoturismul sau fiind lovit de tren. In urma impactului, soferita si pasagerul aflat…