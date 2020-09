Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este in doliu, dupa ce un avion militar s-a prabușit vineri seara in regiunea Harkov din estul țarii. Accidentul s-a soldat cu 22 de morți și doi raniți grav, au declarat forțele aeriene naționale intr-un comunicat de presa.

- Sapte membri ai serviciilor de securitate din Turcia au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in estul Turciei.Avionul de recunoastere s-a prabusit in provincia Van, a precizat agenția de presa Anadolu, citandu-l pe ministrul de Interne, a notat Agerpres.Avionul s-a prabușit la…