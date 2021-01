Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a deschis a doua etapa de vaccinare anti-COVID-19 Foto: Administrația prezidențiala Presedintele s-a vaccinat astazi împotriva COVID-19. Evenimentul a avut loc la Spitalul Militar Central din capitala si a fost public. Într-o scurta declaratie, presedintele a dat…

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a primit prima doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer. Evenimentul a fost filmat pentru ca populația sa aiba incredere in procedura de vaccinare.Vaccinarea lui Joe Biden anti-COVID a venit la o saptamana dupa ce primele doze de vaccin au fost…

- Lideru PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, cu ocazia reluarii discuțiilor cu reprezentanții USR-PLUS și UDMR pe tema programului de guvernare, ca procedura permite audierea candidaților pentru postul de ministru în Parlament, în aceasta saptamâna, ”daca exista bunavoința.”…

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș. Din cele trei propuneri…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), pe a carei ordine de zi este inclusa tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania, va avea loc joia viitoare, a anuntat Administratia Prezidentiala. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora…

- Ordinea de prioritati in privinta vaccinarii anti- COVID va fi anuntata de presedintele Klaus Iohannis si va fi parte dintr-o strategie de imunizare, urmand sa se stabileasca si o echipa de implementare a acesteia, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban, dupa o sedinta cu conducerea Ministerului…

- Nelu Tataru a explicat ca fiecare dintre transele de vaccin care vor ajunge in Romania la inceputul anului viitor va fi distribuita in teritoriu ”cu ajutorul anumitor structuri”. "Vor fi implicate toate structurile statului in aceasta strategie de vaccinare. Noi in avem in pregatire, lucram…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…