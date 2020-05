NEWS ALERT: Îngrijorare, în cartierul Dorobanți! In urma cu puțin timp, la Buzau au mai fost confirmate 4 cazuri de infectare cu Covid 19. Persoanele fac parte din contacții direcți ai cazului nr 21 (cartierul Poșta) Trei dintre aceștia (doi minori si un adult) vor fi transportați la Spitalul V. Babeș din București, iar un adult va fi dus la Spitalul … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari a DSP Buzau, „la nivelul județului Buzau au mai fost confirmate 4 cazuri de infectare cu Covid 19. Persoanele fac parte din contactii direcți ai cazului nr 21. 3 dintre aceștia (doi minori si un adult) vor fi transportați la Spitalul V. Babeș din București, iar un adult va fi…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau. Este vorba despre o tanara, insarcinata, aflata intr-un centru de carantina din stațiunea Monteoru, și de o alta femeie, in varsta de 68 de ani, din municipiul Buzau, internata la Spitalul Garlași. Astfel, numarul…

- Prefectura anunța cel de-al 15 -lea buzoian confirmat cu Covid-19. „Este vorba despre un barbat care se afla in București, dar cu domiciliul in județul Buzau, contact direct al unui caz confirmat pozitiv. La momentul confirmarii, barbatul era internat la Spitalul V. Babeș din București, unde se afla…

- Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II. Deces 96 Barbat,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese cauzate de COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 107. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020.…

- Informare de presa Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip…

- Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II. Deces 96 Barbat,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta 12 noi cazuri de deces in urma infectarii cu coronavirus.Deces 95Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babes. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant…