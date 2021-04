Stiri pe aceeasi tema

- Marius Ștefan, prim procuror al Parchetului Argeș, a emis in aceasta seara mandatul de reținere, precizand ca a schimbat incadrarea faptelor, dupa ce a audiat martorii dar și polițiștii implicați in operațiunea de vineri.„Au fost reținuți doi polițiști sub aspectul savarșirii infracțiunilor de purtare…

