Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța medicii care se lupta cu Covid-19 la Spitalul Județean de Urgența nu vor uita ziua de azi. Astazi este prima zi de la debutul pandemiei in care nu mai e niciun bolnav Covid in secția ATI. Spitalul Județean de Urgența a avut parte de un an cel puțin dificil. Nu o data a fost plin pana la…

- Școlile din orașul New York vor desfașura, din luna septembrie, doar cursuri cu prezența fizica, fara sa existe opțiunea cursurilor virtuale.Anunțul lui Bill de Blasio, facut incadrul emisiunii ”Morning Joe” de la MSNBC, a pus capat mai multor saptamani de speculatii referitoare la posibilitatea ca…

- Robert Mallia, un american in varsta de 36 de ani, locuiește singur intr-un hotel de cinci stele din New York de la inceputul pandemiei Covid-19. Pare un vis pentru cei care traiesc in apartamente mici. In martie 2020, cand orașul New York a ordonat izolarea totala a locuitorilor, pompierii au anunțat…

- Concertul lui Celine Dion la București, programat inițial pe 29 iulie 2020 la Arena Naționala din București și amanat ulterior pentru 25 iulie 2021, va fi reprogramat in contextul pandemiei de COVID-19. Evenimentul va avea loc pe 11 iunie 2023, arata Mediafax. Potrivit unui comunicat al organizatorilor,…

- Noul presedinte al SUA va trebui sa astepte cel putin pana in 2022 pentru a vedea comedianti faimosi care il parodiaza in fata unei sali pline de jurnalisti. Petrecerea jurnalistilor acreditati la Casa Alba a fost anulata pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza…

- In țara noastra, al treilea val al pandemiei de coronavirus nu o sa se incheie mai devreme de luna iulie. De altfel, profesorul Razvan Cherecheș spune ca masurile de relaxare, propuse pentru Paști, trebuie sa fie dublate de campanii de informare: Cand trece valul 3 al pandemiei de covid-19, de fapt…

- Specialiștii vin cu vești mai puțin bune privind posibilitatea apariției unui nou val al pandemiei. Pentru a evita acest fenomen ingrijorator, doctorul Anthony Fauci a oferit doua mari soluții in acest sens. Romania, lovita de un nou val al pandemiei? Țara noastra, asemeni altor țari, traverseaza o…

- Timp de aproape trei luni am stat in Piața Victoriei, solicitandu-va remedierea unei serii lungi de probleme pe care le induram noi, cei aflați in prima linie a luptei impotriva pandemiei COVID-19, și pacienții pe care-i ingrijim. Ați dat dovada de maxima indiferența fața de soarta noastra. O atitudine…