- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o serie de operatiuni…

- Ucrainenii recunosc ca se afla in spatele recentelor asasinate din RusiaKirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, a recunoscut ca agenții care lucreaza sub conducerea sa au asasinat propagandiști ai Kremlinului in ultimele 15 luni, de cand Rusia a invadat Ucraina.…

- Rusia sarbatoreste marti, 9 mai, aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, dupa o serie de atacuri cu drone, inclusiv asupra cladirii Kremlinului, pe care Moscova le-a pus pe seama Ucrainei, transmite…

- Un tribunal din Moscova a ordonat vineri, in lipsa, arestarea jurnalistului bulgar de investigatii Hristo Grozev, ale carui reportaje pentru reteaua Bellingcat au facut dezavluiri stanjenitoare despre liderii Rusiei, relateaza Reuters, citat de news.ro.Hristo Grozev a investigat otravirea principalului…