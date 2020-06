Stiri pe aceeasi tema

- China a amenintat luni Statele Unite cu represalii, in urma unor amenintari cu sanctiuni americane din cauza unui proiect chinez de lege privind securitatea nationala la Hong Kong, relateaza Reuters.

- Statele Unite au raportat marti un deficit bugetar record aferent lunii aprilie, de 738 de miliarde de dolari, pe fondul unei explozii a cheltuielilor guvernamentale si a scaderii veniturilor, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.

- Preturile de consum din Statele Unite au scazut in aprilie cel mai mult de la Marea Recesiune, din cauza prabusirii cererii de benzina si de servicii, inclusiv pentru calatoriile aeriene, americanii fiind nevoiti sa ramana acasa in timpul crizei coronavirusului, transmite Reuters, scrie news.ro.Raportul…

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat, anunța AGERPRES.Pana acum, vizele trebuiau reinnoite…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa, conform agerpres.ro. 'In lumina…

- Smithfield Foods, cel mai mare procesator de carne de porc din lume, a anuntat ca inchide pe termen nedefinit una dintre cele mai mari fabrici de profil din Statele Unite, din cauza mai multor cazuri de coronavirus in randul angajatilor sai, compania avertizand ca tara ”este periculos de aproape”…

- Pandemia de coronavirus a dus in Statele Unite la un numar record de 6,6 milioane de cereri pentru indemnizatii de somaj in numai o saptamana si a ucis aproape 1.000 de americani intr-o singura zi, arata cele mai recente date, potrivit Reuters preluat de news.roVezi ș: Razboiul maștilor -…

- Coronavirusul ar putea ucide mai mult de 81.000 de persoane in Statele Unite in urmatoarele 4 luni și s-ar putea sa nu fie depașit pana in iunie, potrivit unei analize a Școlii de Medicina a Universitații din Washington, citata de Reuters, scrie Mediafax.Numarul de pacienți spitalizați este…