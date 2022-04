Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca drona cazuta langa un sat din judetul Bistrita era una de cercetare, care a venit din Ucraina, informeaza Agerpres. „Nu este o drona foarte mare, este o jucarie de drona, un metru si ceva are anvergura. Este o drona de cercetare-informatii,…

- Suheil Mahmoud Muhammad, cunoscut sub numele de „Abu TOW”, a devenit faimos in timpul razboiului din Siria pentru distrugerea a peste 140 de tancuri și avioane aparținand armatei regimului local. Acum vrea sa lupte cu rușii, scrie site-ul polonez Onet.„Ceea ce ma indeamna sa parasesc frontul sirian…

- Germania a decis sa-si creasca livrarile de armament Ucrainei devastate de razboi si sa-i trimita 2.700 de rachete antiaeriene suplimentare, declara o sursa guvernamentala germana AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat in dimineața zilei de joi, 24 februarie, o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Rusia a cerut Ucrainei ”sa depuna armele”. Surse internaționale...

- „Putin muta forțe și tancuri suplimentare in teritoriile ocupate Donbas, potrivit informațiilor pe care le dețin”, a declarat miercuri prim-ministrul leton Arturs Krisjanis Karins la CNN , adaugand ca reprezinta „trecerea intr-un stat suveran”.Intrebat insistent daca se refera la intrarea unor trupe…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…

- Administratia Biden a decis sa transfere Ucrainei cinci elicoptere rusesti Mi-17 care au apartinut fortelor aeriene afgane si au fost retrase din Afganistan in timpul evacuarii din aceasta tara.