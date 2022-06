Mulți oameni de afaceri și intelectuali au parasit Rusia dupa invazia din Ucraina, dar unii au ramas totuși, caznindu-se sa-și redefineasca viața. Opțiunile lor, extrem de diferite, nu reprezinta o riposta puternica in fața razboiului lui Putin – scrie joi ziarul american The New York Times, citat de Rador. Cei mai importanți oameni de afaceri și intelectuali ruși au fugit din țara lor dupa invazia din 24 februarie, stabilindu-se in locuri precum Dubai, Istanbul sau Berlin. Dar mulți alții, care erau bine vazuți acasa și care aveau legaturi stranse cu Occidentul, au ramas in urma, luptandu-se…