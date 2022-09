Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani par mai ingrijorați ca oricand ca presedintele rus Vladimir Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina pentru a compensa retragerea umilitoare din ultima perioada a forțelor sale, scrie The New York Times, preluat de news.ro . Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagonul si serviciile…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat ‘oligarhia de facto’ impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand ‘revenirea la principiile’ UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde. Conflictul in Ucraina a ‘aratat adevarul despre Europa’, care…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru Washington Post ca inchiderea granițelor pentru turiștii ruși este ”cea mai importanta sancțiune”, pentru ca rușii ”iau pamantul altcuiva”. Liderul ucrainean cere aceasta soluție daca Rusia continua sa anexeaze mai multe…

- Anatoli Ciubais, care a demisionat din functia de emisar special al Kremlinului din cauza invaziei ruse in Ucraina, este internat in spital undeva in Europa, cu o boala autoimuna rara, care ataca sistemul nervos, a informat o jurnalista care a discutat cu el, scrie Agerpres . Luni, Reuters a informat…

- Evoluția pe termen lung a conflictului ar putea fi din ce in ce mai mult influențata de capacitatea SUA și a aliaților occidentali de a-și menține angajamentele militare, politice și financiare fața de Ucraina, scrie New York Times . Vineri, Pentagonul a anunțat un nou transfer de obuze ghidate cu precizie…

- Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la…