New York Times: Mai multe probleme juridice pentru Trump In urmatoarele luni, problemele juridice tot mai mari ale lui Donald Trump s-ar putea agrava și mai mult, scrie New York Times. Cel puțin trei anchete ar putea aduce mai multe acuzații penale impotriva sa. Oficialii federali investigheaza atat gestionarea de catre Trump a documentelor clasificate, cat și eforturile sale de a anula alegerile din 2020, culminand cu atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu. Separat, un mare juriu din Georgia l-ar putea acuza pe Trump pana in septembrie pentru incercarile sale de a schimba rezultatele alegerilor din acest stat. Oricare dintre aceste acuzații ar putea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, care l-a pus sub acuzare pe Donald Trump, ar fi fost ales și finanțat de George Soros, susținea fostul președinte in urma cu cateva zile. Trump l-a descris pe Bragg ca fiind „susținut de George Soros” intr-o postare pe Truth Social pe 21 martie. Soros ar fi dat…