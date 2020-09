Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite, si tot atat in 2017, potrivit unei anchete potential explozive efectuata de cotidianul New York Times care a publicat duminica informatii cu privire la declaratiile de…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Presedintele american Donald Trump, deranjat de declaratiile recente facute de Meghan Markle, a criticat-o pe fosta actrita de televiziune, dorindu-i, cu ironie, "mult curaj" printului Harry, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Nu sunt unul dintre admiratorii ei", a declarat liderul de la Casa…

- Intr-un document inregistrat in instanta, reprezentantii procurului districtual Cyrus Vance au afirmat ca Curtea de Apel din Manhattan trebuie sa confirme respingerea procesului intentat de Donald Trump, de catre judecatorul districtual Victor Marrero, afirmand ca acesta a efectuat o analiza ”meticuloasa”…

- Presedintele american Donld Trump a evocat luni ideea separarii economiei Statelor Unite de cea a Chinei, cunoscuta si sub numele de decuplare, sugerand ca SUA nu vor pierde bni daca cele doua tari nu vor mai face afaceri, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor…

- Președintele american Donald Trump a trecut repede peste întrebarea unui jurnalist care l-a întrebat în cadrul unei conferințe de presa susținute joi daca regreta minciunile pe care le-a spus în timpul primului mandat, relateaza Business Insider.Corespondentul pentru…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, scrie Agerpres. „Este un lucru pe care il analizam”, a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.„Este o piata enorma”, a subliniat el, fara a face alte precizari,…