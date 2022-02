Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat ca Moscova doreste relatii "respectuoase" cu Washingtonul, subliniind in acelasi timp importanta pentru Rusia a obtinerii unor garantii concrete pentru securitatea sa, relateaza AFP. Rusia si occidentalii se ataca reciproc de saptamani de zile…

- In ultimele luni, relațiile dintre Rusia și Occident au devenit și mai tensionate. Washingtonul și Bruxelles-ul acuza Moscova ca pregatește o „invazie” a Ucrainei și iși intensifica prezența in Europa de Est. Moscova respinge toate pretențiile, subliniind ca muta trupe pe teritoriile lor și acest lucru…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Subsecretarul de stat american pentru afaceri externe, Victoria Nuland, a declarat, marți, ca Washingtonul este ingrijorat de faptul ca Moscova ar putea incerca sa recreeze Uniunea Sovietica. „Preocuparea este ca el (n. r.: Vladimir Putin), ca proiect al moștenirii sale, incearca de fapt sa…

- Secretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, a vorbit despre tensiunile crescute intre Moscova si Kiev, insa a facut o gafa si a confundat Rusia cu Uniunea Sovietica, disparuta acum 30 de ani, a informat AFP, preluata de news.ro.Intrebat joi, la Seul, despre tensiunile dintre Ucraina si Rusia, pe care…