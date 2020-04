Cel putin 7.000 de oameni au murit in camine pentru batrani de pe intreg teritoriul SUA din cauza COVID-19, boala respiratorie cauzata de coronavirus, potrivit unui articol publicat vineri in The New York Times, informeaza sambata dpa, preluat de Agerpres. Virusul s-a propagat in mai mult de 4.100 de camine pentru batrani din SUA, potrivit The post New York Times: Cel puțin 7.000 de americani au murit in caminele de batrani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .